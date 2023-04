Napoli: consiglio comunale approva odg, continui trascrizione figli coppie gay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio comunale di Napoli ha approvato l'ordine del giorno a firma del presidente della commissione Pari Opportunità Gennaro Esposito per la tutela dei bambini e del loro diritto ad avere una famiglia nel rispetto della dignità della persona e del principio di uguaglianza. Un ordine del giorno con cui si chiede al sindaco di Napoli di continuare a trascrivere gli atti di nascita dei figli di "coppie omogenitoriali" indicando i nomi di entrambi i genitori, mettendo in campo azioni politiche rivolte al Governo e al Parlamento per il riconoscimento dei diritti dei bambini nel rispetto dell'uguaglianza e della pari dignità riconoscendo validità al certificato di legittimazione europeo. L'assessore Emanuela Ferrante ha dato parere favorevole assicurando l'impegno dell'amministrazione "per la tutela dei diritti dei bambini senza distinzioni". L'ordine del giorno è stato approvato a maggioranza con l'astensione dei consiglieri Guangi e Savastano. (Ren)