Imprese: Di Marino (Italgrob), da distributori Horeca ruolo prezioso negli ultimi anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto Censis-Italgrob conferma il prezioso ruolo che ha avuto la categoria dei distributori Horeca in questi delicati e turbolenti anni. Lo ha dichiarato il direttore generale di Italgrob, Dino Di Marino, in occasione della presentazione del secondo Rapporto Censis-Italgrob “Distribuzione Horeca e filiera del fuori casa: una grande opportunità per il rilancio italiano”, presso la Sala Capitolare del Senato. “Se oggi parliamo di un mercato di ristorazione in ripresa dobbiamo dire grazie anche al lavoro ‘invisibile’ che svolgono in Italia 3.800 aziende di distribuzione food and beverage, autentici ambasciatori del miglior made in Italy, la spina dorsale del mercato del ‘fuori casa’, una categoria che, nonostante le criticità dovute alla pandemia prima e ai tanti problemi ingenerati dal conflitto russo-ucraino poi, non ha mai smesso di supportare e sostenere, anche economicamente oltre che con prodotti e servizi, la rete dei punti di consumo. Per noi di Italgrob, in rappresentanza di tutti i distributori italiani, è stato un onore aver potuto presentare alle massime Istituzioni italiane le istanze di una categoria fondamentale per il mercato Horeca e l’economia del Paese”, ha aggiunto Di Marino. (Rin)