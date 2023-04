Università: prende il via corso avanzato "Agricoltura di Precisione", promosso dall'Osservatorio dell'Appennino Meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra droni, tecnologia e intelligenza artificiale. Sensori in campo per monitorare, analizzare dati e prestazioni dei prodotti agricoli e boschivi. La sfida è rendere l'agricoltura sempre più sostenibile, abbattendo costi di produzione e accrescendo il valore delle cultivar. Prende il via il Corso avanzato in "Tecniche di Agricoltura di Precisione", organizzato dal Consorzio Osservatorio dell'Appennino Meridionale (Coam) in sinergia con l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania e con l'Osservatorio Regionale Agricoltura di Precisione (ORAdP). "L'agricoltura che si caratterizza per un'innovazione simile a quella che interessa la medicina di precisione è un sistema fortemente complesso. È indispensabile un cambio di mentalità e di metodologie", ha esordito il rettore dell'Università di Salerno, prof. Vincenzo Loia, intervenuto ad augurare buon lavoro ai discenti. "Sono molto contento di questo Corso e della grande partecipazione. L'agricoltura di precisione è un settore ad alta tecnologia, utilizza strumenti di nuova generazione, molta intelligenza artificiale. Il percorso di formazione permetterà ai partecipanti di potenziare i propri profili professionali e renderli competitivi, acquisendo nuove competenze". Presenti nella Sala Conferenze dell'Osservatorio anche gli studenti del terzo anno dell'Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale Profagri di Fisciano, accompagnati attraverso l'Arboreto dell'Ateneo, per sperimentare alcuni strumenti tipici dell'agricoltura di precisione.(ren)