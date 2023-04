Credito: Abi, tasso medio su totale prestiti pari al 3,81 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dei rialzi dei tassi Bce, a marzo, i tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento hanno registrano le seguenti dinamiche: il tasso medio sul totale dei prestiti è stato del 3,81 per cento (3,65 per cento nel mese precedente e 6,18 per cento prima della crisi, a fine 2007); il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è stato del 3,90 per cento (3,55 per cento il mese precedente; 5,48 per cento a fine 2007); il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è stato il 4,00 per cento (3,76 per cento il mese precedente, 5,72 per cento a fine 2007). È quanto emerge dal rapporto mensile dell’Associazione bancaria italiana (Abi).(Rin)