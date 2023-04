Campania: consiglio regionale approva legge per la promozione dell'impegno civico - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento essenziale nel panorama giornalistico italiano per conoscere – ma soprattutto per capire – politica estera e dinamiche internazionali" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato, con 29 voti favorevoli e 3 astenuti del gruppo di Fratelli d’Italia, la proposta di legge “Promozione della diffusione dell’impegno civico e politico nei cittadini campani”, presentata dai consiglieri Carmine Mocerino (De Luca Presidente), Gennaro Oliviero (Pd), Mario Casillo (Pd), Andrea Volpe (Campania Libera,Psi), Vittoria Lettieri (De Luca Presidente), Francesco Iovino (Italia Viva), Felice Di Maiolo (Fare democratico) e Bruna Fiola (Pd). “La proposta di legge è finalizzata a favorire la promozione della diffusione dell’impegno civico e politico dei cittadini campani e soprattutto dei giovani”, ha detto il capogruppo di De Luca Presidente, Carmine Mocerino, che ha aggiunto: “troppo spesso la politica ha dato una pessima immagine di sé ed ha allontanato i giovani ed i cittadini in generale dalla politica e dalle istituzioni, occorre, invece, invertire la tendenza, costruendo percorsi comuni con il mondo scolastico ed associativi per favorire la partecipazione democratica” .“Il Movimento 5 Stelle condivide la ratio di questa legge per coinvolgere i giovani nella partecipazione democratica e per stimolare i cittadini alla vita democratica, attraendo il mondo civico verso le Istituzioni”, ha evidenziato il consigliere Vincenzo Ciampi che ha aggiunto: “per uno scopo così importante sarebbe stata opportuna una più adeguata copertura finanziaria ma auspichiamo che ciò possa ottenersi in futuro”.(Ren)