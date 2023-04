Campania: consiglio regionale istituisce la Giornata del figlio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio regionale della Campania ha approvato a maggioranza, con tre voti di astensione del gruppo di Fratelli d'Italia, la proposta di legge “Istituzione della Giornata regionale del figlio”, ad iniziativa dei consiglieri regionali Andrea Volpe (Campania Libera,Psi), Massimiliano Manfredi (Pd), Tommaso Pellegrino (IV), Luigi Abbate e Giovanni Porcelli (Partito Socialista Italiano – Campania Libera – Noi di Centro – Noi Campani), Vincenzo Alaia (IV), Annarita Patriarca (FI, oggi parlamentare), Francesco Picarone (Pd) e Pasquale Di Fenza (Azione, Centro Democratico – Demos – Europa Verde). “La proposta di legge riconosce la condizione del figlio all’interno della famiglia come presupposto essenziale per un pieno sviluppo del minore e celebra e valorizza il ruolo dei figli e della famiglia, istituisce il 15 maggio la “Giornata Regionale del figlio” allo scopo di celebrare ogni anno su tutto il territorio regionale il diritto di ogni minore nonché di ogni essere umano a vivere il proprio ruolo di figlio all’interno della famiglia”, ha spiegato Volpe, questore alle finanze del consiglio regionale, che ha aggiunto: “la proposta di legge istituisce borse di studio, di lavoro, di viaggi rivolti agli studenti, premi in favore di figli che si sono distinti per aver compiuto azioni particolarmente meritorie all’interno della famiglia, premi diretti a coloro che operano nell’affido familiare. L’obiettivo è quello di contribuire le politiche per la famiglia e di garantire ad ogni minore il diritto di essere figlio nell’ambito della cultura della solidarietà e dell’inclusione. Sono molto orgoglioso di questa proposta di legge – ha continuato Volpe – che si inserisce nelle tante iniziative che vedono questo Consiglio regionale attivo per aggregare i giovani della Campania”.(Ren)