Campania: consiglio regionale ha approvato all'unanimità pdl per prevenzione maltrattamenti su minori

- Il consiglio regionale della Campania ha approvato all’unanimità, con 39 voti favorevoli, la proposta di legge “Disposizioni per la prevenzione del maltrattamento sui minori”, ad iniziativa della presidente della commissione permanente Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche Sociali, Bruna Fiola (Pd). “La Campania è ‘maglia nera’ per i maltrattamenti di minori – ha sottolineato Fiola – e , su un tema tanto importante e grave, abbiamo ritenuto costruire una forte sinergia con tutte le istituzioni coinvolte per creare un sistema di prevenzione in grado di far emergere da subito i fenomeni di maltrattamento e soprattutto per contrastarli e per tutelare i bambini e gli adolescenti". “La proposta di legge punta, tra l’altro, su interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, sulla sinergia con il mondo della scuola e con tutte le istituzioni coinvolte nella cura e nella tutela dei minori, sull’istituzione di una cabina di regia per l’attuazione degli interventi previsti, sulle garanzie delle cure per i minori che vivono fuori dalla famiglia d’origine”, ha continuato Fiola, che ha concluso: “Oggi la Campania è la prima Regione in Italia a dotarsi di una legge di sistema contro i maltrattamenti dei minori e degli adolescenti. Sono molto orgogliosa della approvazione di questa legge perché in venticinque anni di lavoro ho potuto toccare con mano la grave piaga del maltrattamento dei minori , un tema spinoso e difficile che deve vedere le istituzioni unite e compatte per contrastarlo e prevenirlo ed è molto importante anche spingere sull’affido famigliare per le situazioni in cui necessita a tutela dei bambini e degli adolescenti”.(Ren)