Campania: via libera del consiglio regionale a ingresso Paduli e Sant'Arcangelo in Comunità Montana Fortore

- Il consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato le proposte di legge “Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità Montane), per l’inclusione del comune di Paduli (BN) e Sant’Arcangelo Trimonte (BN) nella Comunità Montana Fortore, a firma del presidente della I commissione (Ordinamento della Regione), Giuseppe Sommese (Azione), e dei consiglieri Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde, oggi parlamentare), Pasquale Di Fenza (Azione, Centro Democratico – Demos – Europa Verde), Vincenzo Santangelo (Italia Viva), Luigi Abbate (Partito Socialista Italiano – Campania Libera – Noi di Centro – Noi Campani). La legge è finalizzata ad includere nella Comunità montana Fortore i comuni di Paduli (BN) e Sant’Arcangelo Trimonte che, quindi, vanno ad aggiungersi ai comuni sanniti di Apice, Baselice, Buonalbergo, Castelfranco in Miscano, Castelvetere in Val Fortore, Foiano di Val Fortore, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio la Molara, San Marco dei Cavoti.(Ren)