Campania: approvata dal consiglio regionale legge a tutela delle tartarughe marine

- Il consiglio regionale della Campania ha approvato, con 38 voti favorevoli e tre astenuti di FdI, la proposta di legge “Rete regionale per la conservazione e il monitoraggio delle tartarughe marine e cetacei della Regione Campania”, ad iniziativa del capogruppo di Italia Viva, Tommaso Pellegrino, che ha sottolineato: “essa è finalizzata alla tutela delle tartarughe marine e dei cetacei della Regione Campania, alla armonizzazione della normativa regionale, al monitoraggio delle nidificazioni, alla riduzione dell’impatto della pesca, attraverso l’istituzione della Rete regionale per la conservazione e il monitoraggio delle tartarughe marine e dei cetacei della Regione Campania, la definizione del tavolo di indirizzo e coordinamento, i centri di primo soccorso e centri di terapia e riabilitazione per tartarughe e cetacei, la banca dati regionale. Anche per questa materia, la Regione Campania è la prima regione a dotarsi di questa legge e, per questo, ne siamo particolarmente orgogliosi”, ha sottolineato Pellegrino. Sul tema è intervenuto anche il consigliere Luigi Cirillo (Più Europa) ricordando di aver presentato in varie occasioni proposte in materia e annunciando voto favorevole alla proposta di legge. (Ren)