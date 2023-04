Napoli: domani mattina a Piazza degli Artisti "L'isola della salute"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito del mese in cui si celebra la Giornata Mondiale della Salute, domani, dalle ore 9 alle ore 14, a Napoli, in Piazza degli Artisti, si terrà l'iniziativa: "L'isola della salute". L'evento, organizzato dalla quinta Municipalità con il patrocinio dell'assessorato comunale alla Salute, prevede una serie di incontri dedicati alla prevenzione ed al benessere. Alle ore 9.45 l'assessore alla Salute del comune di Napoli, Vincenzo Santagada, sarà presente in piazza con la presidente Clementina Cozzolino ed i rappresentanti della Municipalità 5. (Ren)