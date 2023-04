Salerno: Tommasetti (Lega), Pd prenda le distanze da parole di Alfieri su democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Apprendiamo con costernazione le parole del presidente della Provincia di Salerno che, in un convegno, ha paragonato la democrazia all’idiozia”. Così Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, commentando le esternazioni di Franco Alfieri in occasione di un dibattito ad Agropoli sulla nuova bretella viaria tra Cilento e Piana del Sele. “È grave che certe dichiarazioni - ha proseguito Tommasetti - arrivino dal presidente di un Ente pubblico. Ci auguriamo sia solo un’uscita estemporanea. Oltre a guidare la Provincia, Alfieri è anche sindaco di Capaccio Paestum. Eppure, dalle sue parole trapela una mancanza di rispetto non solo verso l’istituzione, ma anche nei confronti dei cittadini di un vasto comprensorio come quello interessato dal progetto. Svilire il confronto pubblico su un tema che avrà una ricaduta così importante sulla collettività, è contrario ai principi di chi svolge un ruolo pubblico”. Da Tommasetti anche un appello al Pd: “I vertici del partito non possono restare in silenzio. Non è la prima volta che capita di ascoltare simili esternazioni nella Campania di Vincenzo De Luca ma la democrazia va difesa sempre e non a giorni alterni”.(Ren)