Musica: Rosa Chemical a sostegno dell'Irccs Policlinico San Donato e Santobono Pausilipon di Napoli

- Ieri sera, nel corso della prima serata del suo tour di cinque date “Rosa Chemical Live”, il cantautore italiano Rosa Chemical, all’anagrafe Manuel Franco Rocati, noto anche per essere stato uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2023 con il brano “Made in Italy”, ha realizzato, a sorpresa, la prima delle tre opere di street art che saranno messe all’asta sul portale online dedicato alle iniziative benefiche, Charity Star. Il ricavato andrà a sostegno dei reparti di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Santobono di Napoli e della GSD Foundation ETS, la fondazione non profit del Gruppo San Donato.(ren)