Cultura: scomparso Mauro Giancaspro. Borrelli (Avs), Napoli perde uomo di rara raffinatezza intellettuale

- E' scomparso Mauro Giancaspro storico direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli. Giancaspro aveva 73 anni e per 19 anni aveva guidato la biblioteca cittadina che ha sede al Palazzo Reale. "Ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere quest'uomo di rara raffinatezza intellettuale e di profonda gentilezza. Lo conobbi quando da rappresentante degli studenti portavo avanti la battaglia per permettere l'utilizzo della biblioteca anche come aula studio. Organizzammo anche una manifestazione e ebbi modo di iniziare con lui un'amicizia fondata sulla valorizzazione della nostra città e del suo straordinario patrimonio culturale, monumentale e letterario. Credo che la nostra città abbia perso un uomo davvero unico e insostituibile", ha dichiarato il deputato di Alleanza Verdi- Sinistra Francesco Emilio Borrelli.(ren)