Credito: Abi, sofferenze nette pari a 15,5 miliardi a febbraio

- Le sofferenze nette (cioè al netto di svalutazioni e accantonamenti già effettuati dalle banche con proprie risorse) a febbraio 2023 sono state 15,5 miliardi di euro, in lieve ulteriore aumento (erano 14,2 miliardi a dicembre 2022 e 15,3 miliardi a gennaio 2023) e inferiori di circa 2,4 miliardi rispetto a febbraio 2022. È quanto emerge dal rapporto mensile dell’Associazione bancaria italiana (Abi). Rispetto al livello massimo delle sofferenze nette, raggiunto a novembre 2015 (88,8 miliardi) il calo è di 73,3 miliardi. Il rapporto sofferenze nette su impieghi totali è stato pari allo 0,89 per cento a febbraio 2023 rispetto allo 0,81 per cento di dicembre 2022, all’1,03 per cento di febbraio 2022 e al 4,89 per cento a novembre 2015.(Rin)