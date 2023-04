Campania: approvata dal consiglio regionale la pdl per la promozione della street art

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio regionale della Campania ha approvato con 32 voti favorevoli e 8 astenuti (Fratelli d’Italia e Lega), la proposta di legge “Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della street art”, ad iniziativa dei consiglieri Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde, oggi deputato della Repubblica Italiana) e Massimiliano Manfredi (Pd), che, nell’introdurla all’esame dell’Aula, ha spiegato: “la street art non ha nulla a che vedere con chi imbratta i monumenti o le strade, come qualcuno potrebbe erroneamente pensare, ma è una vera e propria forma d’arte, diffusa nel nostro territorio, che va sostenuta a cominciare dalla individuazione delle aree pubbliche e private da poter interessare, il tutto nella piena legalità e nel rispetto architettonico delle città”. “E’ una proposta di legge che consente a distinguere con chiarezza l’arte di strada dalla illegalità che spesso deturpa le nostre strade”, ha evidenziato Luigi Cirillo (Più Europa); anche la consigliera Roberta Gaeta (Azione - Centro Democratico – Demos – Europa Verde) ha sottolineato “l’importanza della street art come un’arte riconosciuta e sostenuta che consente di avvicinarsi ai temi sociali e che può avere ricadute sociali per favorire l’espressione creativa dei valori”. (Ren)