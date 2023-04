Campania: approvata legge dal consiglio regionale per valorizzazione terreni agricoli e forestali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio regionale della Campania ha approvato con 32 voti favorevoli e quattro astenuti, la proposta di legge “Norme per la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali e per favorire la costituzione di associazioni fondiarie” ad iniziativa della vice presidente Loredana Raia, e dei consiglieri Mario Casillo, Gennaro Oliviero, Bruna Fiola, Massimiliano Manfredi, Erasmo Mortaruolo, Maurizio Petracca e Francesco Picarone del Pd. “Essa è finalizzata a favorire l’uso dei terreni agricoli, pastorali, e forestali di proprietà privata, offrendo un contributo alle strategie in atto con il Pnrr e le politiche di sviluppo regionale per favorire la crescita di giovani agricoltori e creare nuovi percorsi di valorizzazione turistica legati alla natura, all’enogastronomia, alla riscoperta del patrimonio, anche immateriale, di cui la Campania è ricca a partire dalla dieta mediterranea”, ha spiegato Raia, che ha aggiunto: “essa va inquadrata in un nuovo ruolo dell’agricoltura nella nostra economia ed è volta a sostenere le associazioni fondiarie come strumento per il miglioramento della coltivazione dei fondi , per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili, in grado di favorire l’occupazione, la gestione associativa di piccole e polverizzate proprietà fondiarie, secondo le buone pratiche agricole. Inoltre, sono previsti contributi ai comuni per promuovere la cultura associativa”. (Ren)