Napoli: Acampora (Pd), serve piano complessivo a Ponticelli per contrastare camorra

- "Il problema sicurezza e criminalità a Ponticelli non è più rinviabile. La camorra uccide, i cittadini resistono, le istituzioni non possono più rispondere con tanti piccoli interventi. Serve un piano complessivo che parli di sicurezza, verde, salute, viabilità e sport". Così Gennaro Acampora, capogruppo per il Partito Democratico al consiglio comunale di Napoli, durante il dibattito riguardante l'ordine del giorno su “Proposte di azioni amministrative per avviare un processo di riqualificazione del quartiere Ponticelli”. "Non posso non partire da quello che è stato fatto da questa amministrazione - ha affermato Acampora - penso alla previsione di sei asili nido con i fondi del Pnrr, oppure a una manutenzione stradale mai vista in via Argine, via Mario Palermo e altre importanti strade del quartiere. Ora però serve un cambio di passo su diversi fronti". "Sulla sicurezza - ha sottolineato Acampora - occorrono un presidio di polizia municipale e la riqualificazione del municipio, con un investimento serio sul personale. Al momento l'organigramma conta tre dipendenti e uno di questi a giugno maturerà i requisiti per la pensione. Anche sul verde pubblico serve un incremento del personale disponibile, per consentire la riapertura dei parchi e della biblioteca Deledda, anche nei weekend". "Sulla viabilità - ha proseguito Acampora - non sono più prorogabili alcuni interventi. Penso al sottopasso che va da via Sallustro a via Fuertes per decongestionare verso il centro storico, come anche la rampa di ricongiungimento autostradale di via Argine che porta a Corso Lucci, il che ridurrebbe il traffico verso i comuni limitrofi. Bisogna poi rafforzare e mettere in sicurezza il tratto che va da via Argine a via Woolf con un impianto semaforico che riduca il rischio di incidenti e renda l'intersezione a misura di pedone". Quanto al capitolo sport Acampora ha rimarcato la necessità di "essere vigili sul progetto con fondi Pnrr per la Cittadella dello sport di via Ulisse Prota Giurleo, mentre servirà una linea chiara e duratura che riguarda il rilancio del PalaVesuvio. Credo che con queste proposte non disconosciamo i meriti evidenti dell'amministrazione Manfredi, semplicemente pensiamo che discutere e confrontarsi su proposte possa migliorare il rapporto con i territori e le istituzioni che li rappresentano". (Ren)