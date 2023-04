Sicurezza: a Casal di Principe Commissariato in bene confiscato a criminalità organizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata oggi a Casal di Principe la sede del nuovo Commissariato di Pubblica sicurezza alla presenza del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, del sottosegretario di Stato al ministero dell'Interno, Wanda Ferro, del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza - Prefetto Lamberto Giannini, e di Autorità civili, militari e religiose. Attraverso il nuovo presidio, sorto in un bene confiscato alla criminalità organizzata, saranno esercitate le funzioni di pubblica sicurezza nei territori dei comuni di Casal di Principe, Casapesenna, San Cipriano d'Aversa, Villa Literno, Villa di Briano e San Marcellino. La cerimonia ha avuto inizio nel primo pomeriggio con l'arrivo del Ministro dell'Interno che ha ricevuto gli onori dal picchetto in armi. A seguire il ministro Piantedosi, in forma solenne, ha scoperto la targa del Commissariato, mentre il Vescovo della diocesi di Aversa Monsignor Angelo Spinillo ha benedetto la sede del nuovo Ufficio di Polizia. Un momento particolarmente emozionante ha visto protagonisti, oltre alle Autorità presenti, anche alcuni bambini che hanno sorretto il nastro tricolore tagliato dal Ministro dell'Interno, per l'apertura del Commissariato. (segue) (Rin)