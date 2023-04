Campania: via libera del consiglio regionale a nuovi alloggi in Costiera Amalfitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio regionale della Campania ha approvato con 22 voti favorevoli e altrettanti contrari, la Delibera di Giunta regionale n. 73 del 21 febbraio 2023 “Comune di Cetara – Progetto definitivo dei nuovi alloggi per l’edilizia residenziale e sociale (Ers) – Alloggi sociali nel nucleo urbano – variante al Put (legge regionale 35/1987), introdotta in aula dal presidente della Commissione Urbanistica, Luca Cascone (De Luca Presidente), che ha ricordato che “l’approvazione di tale variante risale al 1987. Il parere ambientale è rinviato a dopo l’approvazione della variante del Put e il parere del Ministero dei beni culturali si è già ottenuto con prescrizioni". “Al di là degli aspetti normativi, questa variante non è opportuna sul piano politico né amministrativo – ha osservato il capo dell’opposizione di centrodestra Stefano Caldoro – perché non è opportuno realizzare abitazioni vista mare in un’area di tutela ambientale, sarebbe un 'disastro annunciato' assolutamente da evitare". “Sono d’accordo con Caldoro su questo tema”, ha affermato Muscarà, che ha evidenziato: “è un progetto che trasformerebbe l’attuale area a terrazzamento con ulivi in sei palazzine di edilizia residenziale, per trenta appartamenti con altrettanti posti auto, quindi non popolare, ma iniziativa e proprietà privata, in un territorio che è stato dichiarato patrimonio Unesco e che è anche a rischio idrogeologico elevato”. (segue) (Ren)