Campania: Muscarà (Misto), complesso residenziale a Cetara è scempio ambientale

- "Vogliono costruire un complesso residenziale che sorgerà in località Valle del Borgo Marinaro, sei fabbricati di 30 alloggi con garage vista mare a Cetara, in Costiera Amalfitana, voluto dall'amministrazione guidata dal sindaco del Partito democratico, Roberto Della Monica, uno scempio in barba ad un territorio meraviglioso quanto delicato". Lo ha dichiarato il consigliere Muscarà nella seduta consiliare odierna conclusa poco fa, con procedimento passato grazie alla maggioranza e al voto di Ciarambino. "La zona - ha spiegato Muscarà - è attualmente occupata da terrazzamenti e ulivi. Per ottenere tale deroga che consentirebbe questo scempio, serve una delibera del consiglio per una variante del Put L.R. 27-6-1987 n. 35, ossia un piano di tutela del territorio che pur essendo legge regionale, è a tutti gli effetti un Piano Paesistico come più volte affermato dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimi gli articoli di leggi regionali in deroga al Put". "È necessario quindi - ha proseguito la consigliera del gruppo misto - un provvedimento motivato del Ministero della Cultura, a cui fa capo costituzionalmente la tutela del paesaggio. L'Ers è un progetto di iniziativa e proprietà privata, ma il comune ha tenuto a sottolineare che questi alloggi servono per la popolazione cetarese, quasi fosse in espansione, fingendo di ignorare che la popolazione residente a Cetara è calato e conta meno 1900 abitanti. Si tratta quindi di esperimenti speculativi che prevedono certamente Bed&Breakfast al seguito, insomma, una volontà lucrativa da parte degli interessati". "Ricordiamo inoltre che l'area è a rischio idrogeologico ed il rischio di perdita di vite umane e del patrimonio urbanistico, ci viene insegnato proprio dalla vicenda di Ischia. Vogliono continuare ad offendere la costiera più bella del mondo, non si deve più continuare a pensare di costruire ancora case, già dopo decenni di speculazione edilizia!", ha concluso Muscarà. (Ren)