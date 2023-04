Giustizia: Izzo (Cndcec), la mediazione garantisce tempi brevi e costi contenuti per ricorrenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'importanza del ricorso alla mediazione è stata sottolineata da Antonella La Porta (consigliere delegato Adr dell'Odcec Napoli): "L'iniziativa si pone in un filone che l'Ordine intende portare avanti con determinazione. Avvicinare i professionisti ai cittadini attraverso la trattazione di argomenti, dal punto di vista tecnico e scientifico, a loro vicini. Abbandonando l'abitudine alla lite, al conflitto, per arrivare a una mente aperta alla mediazione. La risoluzione dei conflitti deve portare una utilità e deve avvenire in tempi brevi. Non sempre la via della lite è la migliore. Ci sono circostanze in cui è inevitabile demandare a un giudice la valutazione a rigor di legge le problematiche ma nella stragrande maggioranza dei contenziosi non è così. Per questo le aule dei tribunali sono super affollate e questo si traduce in un danno serio per il cittadino che vuole far valere i propri diritti". Secondo Nora Capece (mediatore e docente di Medì Odcec Napoli): "Il ruolo del commercialista nell'ambito Adr è fondamentale sia per formazione che per competenze tecniche. Con la riforma c'è stato il potenziamento degli strumenti di mediazione, come ad esempio nel formulare la proposta, e in questo contesto il professionista interviene come facilitatore oltre che come tecnico ricoprendo un ruolo decisivo. All'incontro sono intervenuti anche Marilena Rizzo (presidente del Tribunale Firenze), Giovanna Greco (consigliere segretario Cndcec, delegata Adr), Marco Marinaro (docente Giustizia sostenibile e Adr presso la Luiss), Caterina Festa (commercialista accreditata presso il Ministero della Giustizia) e Alfredo Serra (avvocato esperto in mediazione). (ren)