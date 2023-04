Imprese: presentato secondo rapporto Censis-Italgrob “Distribuzione Horeca e filiera del fuori casa, una grande opportunità per il rilancio italiano”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato presentato, presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica, il secondo rapporto Censis-Italgrob “Distribuzione Horeca e filiera del fuori casa: una grande opportunità per il rilancio italiano”. Italgrob è la Federazione Italiana dei distributori Horeca (Hotel, restaurant, cafè), unica associazione nazionale di riferimento nella filiera distributiva che alimenta il circuito dei consumi “fuori casa”. Il secondo rapporto Censis-Italgrob – riferisce una nota – offre una fotografia nitida dell’importanza centrale che il settore della distribuzione nel canale Horeca riveste per il Paese, sia sotto il profilo economico sia dal punto di vista sociale, con 3.800 imprese, oltre 60 mila addetti e 17 miliardi di euro di fatturato. Complessivamente, il mercato Horeca, in Italia, conta circa 330.000 pubblici esercizi e 1.400.000 occupati, circa il 6,1 per cento della popolazione lavorativa italiana e soddisfa la spesa delle famiglie per ristorazione che nel 2022 è stata pari a 84 miliardi di euro. La distribuzione Horeca è anche fulcro cruciale del settore turistico italiano il quale, a sua volta, incide per il 6,2 per cento sul valore aggiunto italiano e il 5,6 per cento sul Pil del Paese. (segue) (Com)