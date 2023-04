Campania: Piano paesaggistico. Sud protagonista, noi "talebani" se ciò significa difendere ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente De Luca, nel definire 'talebani' coloro che difendono l'ambiente, e nel dichiarare che bisogna privilegiare la tutela dell'economia rispetto a quella del territorio, più che presentare proposte per elaborare un serio piano paesaggistico, sembra formulare autentiche 'minacce' al territorio campano". E' quanto ha affermato il presidente di "Sud Protagonista", Salvatore Ronghi. "Oltre il 25 per cento del territorio campano è a rischio idrogeologico, circa 500 comuni su 551 ricadono in aree di possibile frane ed alluvioni – ha continuato il segretario di Sud Protagonista della Campania, Raffaele De Cicco - , sul sito internet della Regione si legge testualmente: "il rischio idrogeologico in Campania, tuttavia, è stato fortemente condizionato dall'azione dell'uomo e dalle continue modifiche del territorio che hanno, da un lato, incrementato la possibilità di accadimento dei fenomeni e, dall'altro, aumentato la presenza di beni e di persone nelle zone dove tali eventi erano possibili e si sono poi manifestati a volte con effetti catastrofici". (segue) (ren)