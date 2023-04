Campania: caos Camera di Commercio. Interrogazione di Nappi (Lega), De Luca arbitro o giocatore?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante le numerose segnalazioni e denunce su presunte anomalie relative alla attuale gestione della Camera di Commercio di Napoli, il presidente della Giunta regionale non solo manca di esercitare i suoi doveri di vigilanza e controllo sull'ente, nonostante le pronunce del Tar e i preoccupanti chiarimenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ma addirittura ritiene di sostituire, con proprie nomine fiduciarie, due componenti del Consiglio nel frattempo dimessisi per protestare contro tale stato di cose. Per fare piena luce su una delicata questione che riguarda uno dei principali enti camerali d'Italia, ho presentato apposita interrogazione consiliare. De Luca chiarisca se in questa vicenda è arbitro o giocatore". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.(ren)