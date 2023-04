Campania: Mit, in arrivo 103,14 milioni di euro per ferrovie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 103,14 i milioni di euro per opere immediatamente cantierabili di ammodernamento delle ferrovie regionali della Campania. I fondi - fa sapere il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in una nota - sono stati stanziati con decreto interministeriale del 28 febbraio scorso firmato dai ministri Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti. "Si tratta degli interventi di potenziamento della stazione di Torregaveta (30 milioni), dell’ammodernamento e potenziamento della ferrovia Cumana, nella tratta Dazio-Gerolomini-Cantieri (8 milioni); del miglioramento dell’accessibilità delle stazioni della linea Cumana Eav (3,5 milioni); della realizzazione della tratta Parco San Paolo-Terracina OOCC Galleria e Camera di Ventilazione n. 4 della Bretella tra linea Cumana e Circumflegrea –Soccavo- Mostra (61,64 milioni). Ulteriori 0,66 milioni di euro sono stati resi disponibili, inoltre, alla Regione Campania per far fronte ad eventuali imprevisti. Entro il 31 dicembre 2023 il termine per la stipula dei contratti. Le opere dovranno essere concluse per il 31 dicembre 2026", conclude il ministero. (Rin)