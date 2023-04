Campania: Nappi (Lega), De Luca parla e affossa i trasporti, il governo li risolleva con i fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre De Luca affossa i trasporti, il governo, grazie all'impegno dei ministri Salvini e Giorgetti, stanzia oltre 103 milioni di euro per opere di ammodernamento delle ferrovie regionali campane. Da un lato la politica del fare inaugurata dall'Esecutivo di centrodestra, dall'altro quella delle parole e dei 'circoli magici' di Palazzo Santa Lucia e della sinistra. I fatti e i numeri non mentono e tornano a confermare l'attenzione massima del Governo per il rilancio dei nostri territori e del Sud, a differenza di chi non sa fare altro che attaccare sempre e comunque, lamentarsi e promettere senza mantenere mai. Avanti così". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. (ren)