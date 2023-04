Infrastrutture: Cantalamessa (Lega), con Salvini e Giorgetti 103,14 milioni per Ferrovie in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Risorse importantissime sono in arrivo per l'ammodernamento delle ferrovie regionali della Campania grazie ad un decreto che porta la firma dei ministri Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti. Ben 103,14 milioni di euro che verranno investiti per interventi di potenziamento della stazione di Torregaveta (30 mln), dell'ammodernamento e potenziamento della ferrovia Cumana, nella tratta Dazio-Gerolomini-Cantieri (8 mln); del miglioramento dell'accessibilità delle stazioni della linea Cumana EAV (3,5 mln); della realizzazione della tratta Parco San Paolo-Terracina OOCC Galleria e Camera di Ventilazione n. 4 della Bretella tra linea Cumana e Circumflegrea –Soccavo- Mostra (61,64 mln). Con la Lega al governo anche la Campania cresce in infrastrutture e trasporti. Avanti così". Così il senatore campano della Lega Gianluca Cantalamessa, capogruppo in commissione Industria, Commercio, Turismo e Agricoltura a Palazzo Madama.(ren)