Napoli: Polizia municipale, controlli nel territorio della quarta municipalità

- La Polizia municipale Unità Operativa San Lorenzo ha controllato numerose attività commerciali nel territorio della quarta Municipalità. In via Duomo e in piazza Garibaldi per tre attività di somministrazione è scattata la sanzione amministrativa per occupazione abusiva di suolo pubblico, mentre, ad un bar al Corso Umberto I, è stata contestata analoga abusiva occupazione per oltre 80 metri quadri e l'installazione delle tabelle pubblicitarie. In seguito ad alcune segnalazioni del Suap (Servizio Unico Attività Produttive), gli Agenti della Polizia Locale, in via Albanese, hanno sanzionato il proprietario di un bar per la mancanza del titolo amministrativo, per l'assenza dell'autorizzazione sanitaria e per l'occupazione abusiva di suolo pubblico. Un'altra attività è stata sanzionata per mancate autorizzazioni amministrative e, in più, al titolare è stata contestata la realizzazione di una struttura con tubolari e pannelli, con illuminazione all'interno. Il manufatto abusivo, ben ancorato al suolo e su una parete perimetrale del condominio, è stato posto a sequestro amministrativo e il titolare deferito all'Autorità Giudiziaria. Gli Agenti, nel dar corso ad una dettagliata segnalazione presentata nei propri uffici da alcuni cittadini, sono intervenuti in via Giacomo Savarese dove erano in atto lavori di ristrutturazione in un appartamento al piano terra. Gli agenti hanno accertato che il proprietario aveva creato un varco d'accesso all'immobile senza alcuna autorizzazione, così come non risultava regolare la realizzazione del soppalco presente. Oltre agli abusi edili il proprietario è stato deferito all'Autorità Giudiziaria competente anche per il furto di corrente accertato dagli operai della società elettrica presenti al sopralluogo. (ren)