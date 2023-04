Mafie: De Cristofaro (Avs), camorra fortemente infiltrata, massima attenzione a prossime elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'arresto del sindaco, del presidente del Consiglio comunale e di alcuni consiglieri comunali di Melito di Napoli per voto di scambio, al termine di un'inchiesta della Dia di Napoli e coordinate dalla Dda, e lo scioglimento dei Consigli comunali di Castellammare di Stabia e di Torre Annunziata per infiltrazioni camorristiche ci confermano del legame tra affari, consorterie, politica locale e i gruppi criminali nel napoletano. E ci confermano che la camorra è ancora forte, riesce a infiltrarsi facilmente nelle amministrazioni pubbliche e a pilotare elezioni e affari. La questione criminale è ormai un dato strutturale e la capacità di infiltrarsi della camorra non va sottovalutata. Bene la risposta forte dello Stato, ma è necessario che anche la politica si interroghi sulla selezione della classe dirigente per spezzare definitivamente il legame tra la criminalità e una parte della politica. Ora massima attenzione alla prossima tornata amministrativa nel napoletano e in Campania". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza verdi e sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto del Senato. (Rin)