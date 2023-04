Camorra: M5s, sciogliere Consiglio comunale Melito. Fd'I rifletta su propri candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'arresto del sindaco di Melito di Napoli Luciano Mottola è un segnale inquietante del legame e delle relazioni di certa politica con la criminalità organizzata. La magistratura dovrà fare chiarezza, ma certamente il fatto che sia stato emesso un provvedimento così grave e soprattutto le pesanti accuse di scambio politico-mafioso e altri gravi reati verso il sindaco eletto con una coalizione guidata da Fratelli d'Italia e verso il presidente del consiglio comunale suscitano fortissima preoccupazione", così i deputati e senatori campani del Movimento 5 stelle. "Serve uno scatto in avanti per spazzare via ogni area grigia che lega la politica ai clan, anche in vista delle prossime amministrative. Chiediamo l'immediato scioglimento del consiglio comunale di Melito e ci auguriamo che Giorgia Meloni e il suo partito, in questo caso direttamente coinvolto in una vicenda tanto grave, prendano immediatamente le distanze da quanto accaduto e facciano un'ampia riflessione sulla scelta dei propri candidati e della propria classe dirigente sui territori", hanno concluso. (ren)