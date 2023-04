Napoli: Comune, da domani riparte "Quartiere Pulito"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riparte domani 19 aprile "Quartiere pulito 2023", iniziativa che interessa altre 60 strade circa delle dieci Municipalità, nelle quali verranno effettuati interventi di pulizia radicale, con diserbo, spazzamento e lavaggio dei marciapiedi e rimozione delle campane per la pulizia delle aree sottostanti e per alcune anche della ripulitura delle caditoie. L'intervento è coordinato dall'assessore alla Salute e al Verde con delega alla Vivibilità e all'Igiene Urbana del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada, in collaborazione con l'assessore alla Polizia municipale e alla Legalità del Comune di Napoli, Antonio De Iesu ed in sinergia con Asia, Polizia municipale e le Municipalità. (ren)