Giustizia: Izzo (Cndcec), la mediazione garantisce tempi brevi e costi contenuti per ricorrenti

- "La mediazione civile obbligatoria è uno strumento molto innovativo che la riforma Cartabia ha reso ancora più efficace potenziandolo. Un sistema che cerca di evitare il ricorso a giudizi civili con cause lunghe e costose. L'Odcec Napoli ha un organismo di mediazione che si avvantaggia di questi nuovi strumenti per favorire accordi rapidi ed economici tra le parti in poco tempo e con costi contenuti rispetto a quelli di un giudizio. Questo sistema funzione ed è alla portata di tutti i cittadini che possono così gestire i loro problemi con il supporto dei professionisti di fiducia per diversi temi come quelli legati alle liti condominiali, le eredità, la divisione di beni tra imprenditori e tanti altri casi di natura civile. La figura del commercialista è la migliore per gestire queste soluzioni alternative alla giustizia ordinaria". Queste le parole di Riccardo Izzo (presidente della Commissione Adr, composizione negoziata del Cndcec e numero uno di Medì) nel corso del convegno "La mediazione civile e le novità nella riforma del processo civile", promosso dall'Odcec Napoli, presieduto da Eraldo Turi. (segue) (ren)