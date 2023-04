Imprese: presentato secondo rapporto Censis-Italgrob “Distribuzione Horeca e filiera del fuori casa, una grande opportunità per il rilancio italiano” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore della distribuzione Horeca è un soggetto industriale forte, con un volume importante sui mercati e che ha saputo adattarsi ai profondi cambiamenti dei consumi, mostrandosi altresì attento alla sostenibilità. L’istituzione del ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare rappresenta un messaggio chiaro, poiché pone al centro le tutele delle eccellenze agroalimentari del “made in Italy”. Le imprese del “fuori casa” sono da tempo impegnate a praticare forme di sostenibilità, visto che ben il 91,1 per cento delle persone apprezza molto i locali che comunicano in modo trasparente le proprie pratiche ecologiche quali, ad esempio, la riduzione degli sprechi, la raccolta differenziata per i rifiuti, il ricorso a prodotti biologici o a “chilometro zero”. È una pressione rilevante che la domanda esercita sull’offerta, stimolandola ad adattarsi. Anche sugli sprechi, il “fuori casa” si va adeguando, visto che ormai oltre il 57 per cento dei giovani è pronto a portarsi via dal ristorante gli alimenti avanzati dai pasti. Il 2022 si è chiuso con un risultato positivo per il comparto dei distributori bevande dopo due anni di fatica. In particolare, è stato registrato un +18 per cento come incremento di fatturato con una crescita di volumi del 9 per cento circa verso il 2021. (segue) (Com)