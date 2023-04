Imprese: presentato secondo rapporto Censis-Italgrob “Distribuzione Horeca e filiera del fuori casa, una grande opportunità per il rilancio italiano” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come si evince dal rapporto Censis-Italgrob, il “fuori casa”, grazie all’allentarsi dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, è ripartito, modulando l’offerta sulle esigenze dei cittadini, anche grazie alla distribuzione Horeca che, connettendo industrie produttrici e imprese, ha garantito l’approvvigionamento di cibi e bevande a costi sostenibili per imprese piccole e piccolissime alle prese con enormi difficoltà a seguito dell’ondata inflazionista. Dalla ricerca, inoltre, emerge come il 92,9 per cento degli italiani dichiara che lo stare insieme per bere e mangiare è uno degli aspetti fondamentali dello stile di vita italiano. Il 47,3 per cento quando esce la sera si reca in locali pubblici e, in particolare, in quelli nei territori della Movida: l’8,8 per cento (il 23 per cento tra i giovani) lo fa quasi sempre, il 10 per cento almeno una volta ogni quattro giorni e il 28,5 per cento sempre. Al 40,3 per cento degli italiani piacerebbe uscire di più la sera, perché ritiene che avrebbe un effetto positivo sulla propria qualità della vita. (Com)