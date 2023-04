Teatro: da giovedì al Tram debutta "Origami. Attese di carta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Origami. Attese di carta" è il nome del prossimo spettacolo in scena al Teatro Tram di Napoli da giovedì 20 a domenica 23 aprile. Nella sala di via Port'Alba il debutto di un testo, drammaturgia originale di Chiara Di Bernardo, che si apre sulla banchina di una stazione dove i protagonisti, Daria D'Amore, che ne è anche regista, Chiara Di Bernardo, Luigi Leone e Riccardo Sergio, passeranno la notte. "Origami – Attese di carta" tenta, in un momento delicato come questo, di esorcizzare paure e pensieri che forse, e diciamo forse, si sono fermati nella stazione di tutti, almeno una volta", ha spiegato la regista Daria D'Amore. (ren)