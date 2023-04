Imprese: Gusmeroli (Lega), semplificazione fiscale per rilanciare settore Horeca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paese “ha bisogno di una semplificazione fiscale fondamentale per rilanciare il settore. In proposito la delega per la riforma del fisco prevista dal governo è molto puntuale e contiene tre principi: semplificazione, equità e riduzione della pressione fiscale”. Lo ha dichiarato il presidente della commissione Attività produttive della Camera dei deputati e deputato della Lega, Alberto Gusmeroli, in occasione della presentazione del secondo Rapporto Censis-Italgrob “Distribuzione Horeca e filiera del fuori casa: una grande opportunità per il rilancio italiano”, presso la Sala Capitolare del Senato. (Rin)