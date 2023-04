Camorra: Cafiero de Raho (M5s), Piantedosi nomini commissione prefettizia su fatti Melito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli arresti del sindaco e del presidente del Consiglio comunale di Melito di Napoli, per fatti gravissimi che attengono anche allo scambio elettorale politico mafioso, "rappresentano l'ennesimo campanello d'allarme sulla presenza della criminalità organizzata e sulla sua forza pervicace nella politica e nelle istituzioni locali, soprattutto in certi territori". Lo afferma il deputato M5s Federico Cafiero de Raho aggiungendo che "è necessario intervenire con fermezza con controlli costanti sui territori ad alta densità camorristica". "Bisogna proteggere e garantire la popolazione e tutelare la democrazia dagli attentati alle libertà da parte delle organizzazioni mafiose - sottolinea -. A chi nel governo accusa il Movimento 5 Stelle di avere una visione 'panmafiosa', è utile ricordare che quasi tutti i giorni la stampa riporta notizie di fatti di corruzione e mafia, camorra, ndrangheta, quarta mafia". "Avere una visione reale sull'inquinamento mafioso dei territori mantiene alta l'attenzione sul dovere dello Stato di aiutare le imprese a lavorare più serenamente ed i cittadini a esercitare liberamente il loro diritti, anche quello di voto. Ci aspettiamo - conclude - che il ministro dell'Interno Piantedosi nomini immediatamente una commissione prefettizia che faccia luce sulle irregolarità commesse nel Comune di Melito e restituisca credibilità e legalità alla gestione amministrativa. Chiediamo infine una presa di posizione importante dei partiti i cui esponenti sono coinvolti in una vicenda così grave, Fratelli d'Italia in primis".(Rin)