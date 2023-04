Campania: Muscarà, pochi minuti al mese per tematiche fondamentali in Consiglio Regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il consiglio regionale ancora una volta non si dimostra attento alle emergenze della Campania, oggi pomeriggio sarebbero in discussione tanti punti all'ordine del giorno, troppi da poter discutere in sole quattro ore", ha rimproverato il consigliere Regionale della Campania Maria Muscarà. "Oggi mi sarà certamente impossibile discutere due punti fondamentali essendo stati inseriti alla fine, e parlo della deroga al Put per costruire in zona di inedificabilità a Cetara e della richiesta di commissione di inchiesta sul piano di eradicazione della brucellosi per la Bufala. Infatti, sono stati posti al tredicesimo posto e al quattordicesimo punto e con difficoltà questi due punti saranno discussi per 'questioni di tempo' e verranno privilegiate leggi senza nessun serio impatto sulla vita dei cittadini. Sono con le associazioni ambientaliste che si sono già espresse duramente contro questo sfregio in costiera amalfitana, non si può legiferare in deroga su temi così scottanti cancellando le leggi di protezione del territorio già esistenti. Anche i consiglieri miei colleghi ormai, sono silenti personaggi che acconsentono senza battere ciglio e tacciono", ha concluso il consigliere Muscarà. (ren)