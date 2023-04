Sanità: il payback pesa meno nelle regioni con più servizi privati come Lombardia e Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia e nel Lazio i disagi del payback si fanno sentire di meno, poiché il sistema sanitario si avvale molto del circuito dei privati. Il payback, misura che chiede alle imprese fornitrici di dispositivi medico-sanitari (dalle garze alle valvole per il cuore), di compensare al 50 per cento lo sforamento di bilancio delle aziende sanitarie locali che presso di loro si riforniscono, è previsto da una legge varata nel 2015 dal governo di Matteo Renzi e per cui sono stati emanati i decreti attuativi poco prima della caduta del governo Draghi. Adesso molte imprese del settore, circa 4.500 in tutta Italia per un totale di 112 mila addetti, richiano il fallimento. In alcuni casi imprese che fatturano 800 mila euro l'anno hanno ricevuto richieste di compensazione anche per 500 mila euro. Nel complesso, tra il 2015 e il 2020, il payback su base nazionale ammonta a 3,6 miliardi di euro. Lo sforamento interessa prevalentemente le regioni in cui è più diffuso il sistema sanitario pubblico: in testa c'è la Toscana, con uno sforamento di 618,5 milioni di euro, segue il Veneto con 429,8 milioni, la Puglia con 391 milioni, l'Emilia Romagna con 360,6 milioni, il Piemonte con 356,5 milioni. Sforano per una somma oltre i 200 milioni di euro: il Friuli Venezia Giulia (216 milioni), le Marche e l'Abruzzo (221 milioni ciascuno). (segue) (Rer)