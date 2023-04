Benevento: al via la piattaforma Paride, sistema per la sicurezza delle aree industriali - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta a Benevento la presentazione del progetto P.A.R.I.D.E., il sistema per la sicurezza delle aree industriali, ideato dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento, con il fine di operare interventi integrati finalizzati all'incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche per lo sviluppo. P.A.R.I.D.E. (Piattaforma per il monitoraggio Areale tramite Remote sensing Integrato con sensoristica a terra, per la determinazione di rischi antropici e naturali a difesa dello sviluppo economico locale) ha l'obiettivo di monitorare, in modo sostenibile ed efficace, i principali indicatori di inquinamento ambientale e di uso illecito del suolo nelle aree industriali, per intervenire prima che le azioni illecite vengano portate a conclusione o che le criticità̀ ambientali vadano fuori controllo. Tutto ciò allo scopo di attrarre nuovi insediamenti, in un'area presidiata a livello antropico ed ambientale. Grazie all'apporto di tecnologie sofisticate e all'avanguardia, verranno realizzati ulteriori siti a completamento dell'impianto di videosorveglianza esistente, all'interno dell'agglomerato di Ponte Valentino, e l'upgrade del software in dotazione per l'analisi delle scene e per la "face recognition". È stata predisposta, inoltre, una control room all'interno del Centro Servizi Collettivi, presso la sede del Consorzio Asi. In proposito è prevista la fornitura, da parte della Tekne S.r.l., di un furgone allestito a laboratorio mobile per il monitoraggio degli indicatori di inquinamento da terra dell'area industriale. A bordo del laboratorio mobile è stato montato un apposito sistema di posizionamento ed orientamento geografico di precisione ed un accurato sistema di registrazione temporale. Il sistema è stato integrato con un insieme di sensori portatili di ultima generazione da impiegare per l'analisi di indicatori di rilievo di inquinamento a terra dell'area industriale. In particolare, il progetto ha previsto la dotazione di un georadar, un drone e un sistema di video-ispezione. Per il progetto P.A.R.I.D.E. è stato realizzato da e-Geos S.p.A. un sistema di monitoraggio satellitare periodico della qualità dell'aria, del dissesto idrogeologico, degli incendi, dello stato della vegetazione, dell'inquinamento del suolo e del sottosuolo, nonché del controllo delle modificazioni antropiche e/o naturali nelle aree limitrofe del territorio interessato dagli insediamenti industriali dell'Asi di Benevento, con le ultime ed innovative tecniche di telerilevamento satellitare. "Siamo grati per questa collaborazione, il progetto P.A.R.I.D.E. - ha affermato Clemente Mastella, sindaco di Benevento - è un motivo di grande soddisfazione in quanto previene un eventuale sforamento di polveri inquinanti nell'aria. Da un lato si stabilisce un controllo permanente e dall'altro una forma di legalità rendendo appetibile Benevento per gli investitori. La garanzia di sicurezza non è soltanto un dato legato all'azione delle Forze di Polizia ma richiede anche un intervento educativo". Secondo Luigi Barone, presidente Consorzio Asi della Provincia di Benevento: "Il Progetto P.A.R.I.D.E. è molto importante per il territorio, è legato alla sicurezza e alla legalità integrata ai temi ambientali. Abbiamo installato circa 50 telecamere che rappresentano una garanzia e un presidio a tutela dell'intero settore produttivo e industriale. La sicurezza è una priorità sia per le aziende insediate che per gli investitori". Hanno preso parte all'evento: Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento; Luigi Abbate, Consigliere Regionale e Presidente Scuola Polizia Locale della Regione Campania; Domenico Vessichelli, Vicepresidente Consorzio Asi Provincia di Benevento; Roberto Tartaglia Polcini, Responsabile tecnico-scientifico del Progetto; Renzo Marin, Consulente esperto in Geo-Spatial Knowledge e Remote Sensing; Marco di Fonzo, Comandante Nucleo Investigativo Antincendio Boschivo Carabinieri Forestali; Elena Francioni, Head of Italian Civilian Market e-Geos S.p.A.; Mario Morcone, Assessore alla Sicurezza, alla Legalità e all'Immigrazione della Regione Campania; Antonio Marchiello, Assessore al Lavoro, alle Attività Produttive, al Demanio e al Patrimonio della Regione Campania; Patrizia Filomena Rosa, Sostituto Procuratore della Repubblica di Benevento; Oreste Vigorito, Presidente Confindustria di Benevento e il Prefetto Stefano Gambacurta, Vice Capo della Polizia di Stato, Autorità Responsabile del Programma Nazionale Fondo Sicurezza Interna. (Ren)