Napoli: giovedì la presentazione del libro a fumetti "San Gennaro. Il patto è sangue"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È dedicato al Tesoro di San Gennaro e alla vita del Santo Patrono il nuovo libro a fumetti con la sceneggiatura di Alessandro Di Virgilio e i disegni di Benedetta Baroni dal titolo "San Gennaro. Il patto è il sangue", in uscita per la casa editrice Kleiner Flug, che sarà presentato a Napoli, giovedì 20 aprile, alle ore 18.30 nel cortile del Museo del Tesoro di San Gennaro (via Duomo 149 – Ingresso libero). L'evento, realizzato dal Museo del Tesoro di San Gennaro in collaborazione con Scuola Internazionale di Comics di Firenze, rientra nel programma del COMIC(ON)OFF, la rassegna dedicata agli incontri con fumettisti, scrittori, illustratori, attori e musicisti che, in diversi spazi culturali della città, accolgono il pubblico durante le settimane che precedono e seguono l'arrivo del COMICON, il festival Internazionale della Cultura Pop in programma quest'anno presso Mostra d'Oltremare (28 aprile al 1 maggio). Alla presentazione del volume interverranno, insieme agli autori, Alessio D'Uva, fondatore e direttore editoriale di Kleiner Flug e direttore della Scuola Internazionale di Comics di Firenze, Riccardo Imperiali di Francavilla, Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, Francesca Ummarino, direzione Museo del Tesoro di San Gennaro e Ilaria D'Uva, amministratore delegato di D'Uva S.r.l. azienda gestore del Museo del Tesoro di San Gennaro. L'incontro sarà accompagnato dalla performance musicale dal vivo di Alfonso (Fofò) Bruno, Fulvio di Nocera e Chiara Carnevale. In occasione della presentazione saranno esposte alcune tavole del libro che sarà disponibile presso il bookshop del Museo e sarà successivamente in vendita durante il COMICON alla Mostra D'Oltremare e nelle maggiori librerie d'Italia. (segue) (Ren)