Sanità: chirurgia fetale, il 21 aprile esperti a Cava de' Tirreni nel workshop organizzato da Mario Polichetti

- Venerdì 21 aprile si terrà presso, l'Holiday Inn di Cava de' Tirreni, il workshop di chirurgia fetale e Neonatale organizzato dal dottore Mario Polichetti, direttore dell'Unità operativa di Gravidanza a rischio e diagnostica prenatale dell'Azienda Universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno e dal Gruppo di Chirurgia Fetale dell'Ospedale Bambin Gesù dello Stato Vaticano coordinato dal dottore Leonardo Caforio. L'obiettivo dell'incontro scientifico è innanzitutto il confronto delle rispettive esperienze professionali di studio e di ricerca scientifica. "È risaputo che l'ospedale Vaticano è da sempre all'avanguardia in questo settore e rappresenta un insostituibile riferimento per i piccoli pazienti ed anche per le gravide portatrici di feti affetti da patologie complesse. La collaborazione tra i nostri gruppi è proficua ed utile e ci proponiamo di poter con l'aiuto della direzione generale del nostro ospedale di poter iniziare a trattare in utero, anche a Salerno, alcune patologie malformative fetali. Ne abbiamo la capacità e le competenze", ha detto Polichetti. "Facciamo un appello al governatore regionale, Vincenzo De Luca, che si è sempre dimostrato sensibile a queste problematiche affinché ci possa aiutare e sostenere, come ha sempre fatto, in questo importante percorso". (ren)