Infrastrutture: Zinzi (Lega), grazie al lavoro di Salvini al Mit 103,14 mllioni per Ferrovie in Campania

23 luglio 2021

- "Con Matteo Salvini al Mit il cambio di passo per un Paese che vuole ripartire è sotto gli occhi di tutti. Per la nostra amata Campania in arrivo 103,14 milioni di euro per opere di ammodernamento delle ferrovie regionali. Avanti tutta con l'Italia dei cantieri e dell'innovazione che guarda al futuro e vuole tornare a correre veloce". Lo ha dichiarato il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi. (ren)