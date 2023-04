© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE Conferenza stampa di presentazione della decima "Walk of life" - Maratona Telethon, in programma a Napoli domenica 23 aprile. Intervengono, tra gli altri, l'assessore all'istruzione e Politiche sociali Lucia Fortini e Francesco Lettieri, coordinatore Telethon Napoli. Napoli, Sala "De Sanctis", Regione Campania, via Santa Lucia 81 (ore 11.00). (segue) (ren)