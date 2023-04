Casa: Istat, compravendite -2,7 per cento nel terzo trimestre 2022, -1 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre 2022 sono 220.995 le convenzioni notarili di compravendita e le altre convenzioni relative ad atti traslativi a titolo oneroso per unità immobiliari: -2,7 per cento rispetto al trimestre precedente e -1,0 per cento su base annua. Lo riferisce un report dell’Istat sul mercato immobiliare. Nel confronto congiunturale il settore abitativo segna variazioni percentuali negative in tutte le aree geografiche del Paese: Sud -7,0 per cento, Isole -3,7 per cento, Centro -2,9 per cento, Nord-est -2,5 per cento e Nord-ovest -0,6 per cento. Il comparto economico è in calo nelle Isole (-5,7 per cento) e nel Sud (-5,2 per cento), mentre è in crescita nel Nord-ovest (+2,2 per cento), nel Centro (+1,7 per cento) e nel Nord-est (+1,4 per cento). Il 94,7 per cento delle convenzioni stipulate riguarda trasferimenti di proprietà di immobili a uso abitativo (209.365), il 5,0 per cento quelle a uso economico (11.054) e lo 0,3 per cento convenzioni a uso speciale e multiproprietà (576). Rispetto al terzo trimestre 2021 le transazioni immobiliari diminuiscono dell’1,1 per cento nel comparto abitativo, mentre crescono dell’1,1 per cento nell’economico. Su base annua il comparto abitativo diminuisce nel Nord-est (-4,0 per cento), nel Sud (-2,0 per cento) e nel Nord-ovest (-0,8 per cento) mentre cresce nelle Isole (+3,4 per cento) e nel Centro (+0,7 per cento). Il settore economico registra variazioni percentuali positive nel Centro (+7,8 per cento), nel Nord-ovest (+1,5 per cento) e nel Sud (+1,1 per cento), negative nelle Isole (-12,6 per cento) e nel Nord-est (-0,1 per cento). Nei grandi come nei piccoli centri le compravendite abitative diminuiscono (rispettivamente -1,7 per cento e -0,2 per cento) mentre a livello economico crescono (+2,2 per cento nei grandi centri e +0,3 per cento nei piccoli). Le convenzioni notarili per mutui, finanziamenti e altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare sono 95.945 (-5,5 per cento rispetto al trimestre precedente e -7,4 per cento su base annua). Il calo è omogeneo su tutto il territorio, su base sia congiunturale (Sud -10.0 per cento, Isole -8,3 per cento, Centro -6,6 per cento, Nord-est -4,2 per cento, Nord-ovest -3,4 per cento), sia annua (Centro -8,7 per cento, Nord-est -8,2 per cento, Sud -7,4 per cento, Nord-ovest -6,6 per cento, Isole -4,4 per cento, Città metropolitane -8,2 per cento e piccoli centri -6,8 per cento). (Rin)