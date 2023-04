Sanità: Iss, 102 i centri in Italia su dipendenza da Internet, il 65 per cento al Nord (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I percorsi di trattamento offerti sono caratterizzati prevalentemente da un approccio multimodale integrato che vede nell’intervento di sostegno psicologico al paziente (93 per cento) l’intervento maggiormente proposto, a seguire la psicoterapia individuale (91 per cento) e l’intervento di sostegno psicologico ai familiari (82 per cento), l’intervento psicoeducativo individuale (73 per cento) e la psicoterapia familiare (68 per cento). La maggior parte delle risorse territoriali, il 91 per cento, è in grado di rispondere alla domanda relativa al trattamento anche di altre dipendenze comportamentali, in particolare da gioco d’azzardo (69 per cento) e shopping compulsivo (20 per cento) e sex addiction (20 per cento). Il 72 per cento dei centri prende in carico utenti anche per le dipendenze da sostanze legali (soprattutto alcol e nicotina, rispettivamente 86 per cento e 46 per cento)e il 69 per cento per dipendenze da sostanze illegali. Tra quest’ultime il 65 per cento per abuso di cannabinoidi e cocaina. L’accessibilità ai servizi è gratuita nell’88 per cento dei casi, tramite ticket nel 10 per cento dei casi e tramite altri accessi nel 2 per cento dei casi. (Rin)