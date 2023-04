Cultura: associazioni culturali, il 28 aprile presenteremo al sindaco e al ministro le nostre proposte su gestione Centro storico di Napoli-Unesco - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le associazioni culturali "Nuove Socialità", presieduta da Salvatore Ronghi, "Giovani Europa", presieduta da Luigi Rispoli, "Portosalvo", presieduta da Antonio Pariante, e "I Sedili di Napoli", presieduta da Giuseppe Serroni, a seguito del lavoro di ascolto ed approfondimento del territorio, terranno un evento culturale, venerdì 28 aprile alle ore 10, nella Basilica Pietrasanta, in Piazzetta Pietrasanta 18, a Napoli, nel quale presenteranno al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano l'analisi e le proposte di aggiornamento del Piano di Gestione del Centro Storico-Patrimonio Unesco per dare slancio al programma per la valorizzazione e la conservazione del Centro Storico di Napoli patrimonio mondiale Unesco. Ad annunciare l'iniziativa, questa mattina, in conferenza stampa, a Piazza del Plebiscito, Salvatore Ronghi, Luigi Rispoli, Antonio Pariante, Giuseppe Serroni, Maria Flocco, dirigente dell'Esecutivo di "Sud Protagonista", Luciano Schifone, consigliere del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, Gabriella Peluso, giornalista e presidente dell'Associazione culturale "Donna e". "Il 28 aprile terremo un grande evento culturale che rappresenta il punto di approdo, ma anche di partenza, del grande lavoro svolto fino ad oggi per segnalare le criticità nell'attuazione piano di gestione del Centro Storico-Patrimonio Unesco e per rilanciare le nostre proposte finalizzate alla sua massima realizzazione ed aggiornamento", ha detto Peluso che ha aggiunto: "parteciperanno docenti universitari ed esperti del settore, tra cui Pasquale Belfiore, che da assessore comunale, coordinò i lavori per la definizione del Piano di Gestione, e Luigi Carbone, Rettore del Conservatorio di S. Pietro a Majella, il consigliere regionale Massimo Grimaldi, al quale chiederemo di farsi carico di presentare una proposta di legge in materia, e concluderanno i lavori il sindaco di Napoli Manfredi e il ministro della Cultura Sangiuliano". "Il Centro Storico di Napoli è attualmente aggredito da graffiti, tavolini selvaggi e privo di misure di prevenzione per la sicurezza, fondamentali per far fronte ai grandi flussi turistici", ha evidenziato Ronghi che ha aggiunto: "aree importanti del Centro Storico sono state degradate da attività commerciali che nulla hanno a che vedere con la vocazione culturale della città. Il nostro obiettivo è lavorare tutti insieme per invertire la tendenza e per la valorizzazione e la tutela del centro storico, anche attraverso la costituzione di un Comitato di Gestione, e, per questo, apprezziamo l'apertura e la disponibilità del sindaco Manfredi e del ministro Sangiuliano ad ascoltare le proposte che provengono dalla città". "L'abbandono delle librerie a Port'Alba, lo stato di degrado in cui versa l'antica stazione Bayard, rappresentano la punta dell'iceberg di una problematica diffusa che, con la nostra iniziativa, vogliamo contribuire ad affrontare formulando proposte ed idee che possano essere utili per la valorizzazione e la tutela del centro storico di Napoli e siamo molto orgogliosi di questa nostra iniziativa che ci consente di riunire allo stesso tavolo le Istituzioni comunale e ministeriale competenti per entrare da subito in una fase concreta e costruttiva", ha affermato Rispoli. "Il ministro della Cultura Sangiuliano considera molto positiva l'iniziativa messa in campo dalle Associazioni "Nuove Socialità", "Giovani Europa" "Portasalvo" e i "Sedili di Napoli" perché consente di sviluppare,a partire dalle proposte di chi conosce e vive il territorio, un progetto per l'aggiornamento del piano di gestione del Centro Storico-Patrimonio Unesco che consenta di superare le attuali criticità e di dare slancio al prezioso cuore storico della nostra città nell'ambito di un programma che vede Napoli sempre più protagonista dello scenario turistico internazionale e sempre più all'altezza della sua storia, della sua cultura, dei suoi primati, delle sue bellezze, che la rendono unica al mondo", ha rimarcato Schifone. "Oggi più che mai, alla luce dei dati turistici che vedono la nostra città tra le prime mete più note e visitate al mondo, occorre serrare le fila per contrastare e risolvere le problematiche che attanagliano il centro storico e per dare slancio al piano di gestione patrimonio Unesco, un importante riconoscimento che Napoli ha ottenuto per la sua storicità e per la sua cultura", ha sottolineato Pariante. "Occorre una forte sinergia per dare slancio al piano di gestione del centro storico di Napoli patrimonio Unesco e costruire in collaborazione con le associazioni che rappresentano il territorio la vera svolta culturale per la nostra città che ha tutte le carte in regola per essere protagonista del turismo culturale di alto valore e ciò presuppone, innanzitutto, un forte impegno per la tutela e la conservazione del centro storico", ha evidenziato Serroni. "Il centro storico di Napoli ha ricevuto il riconoscimento Unesco per la sua grande storia e cultura e Napoli è la capitale culturale ed economica del Mezzogiorno – ha concluso Flocco - il piano di gestione previsto deve essere aggiornato ed attuato per accompagnare e sostenere il programma di sviluppo economico ed occupazionale della città che deve fondare sulla sua storia e sulla sua cultura per esprimersi nelle sue eccellenze produttive e in un turismo di alta qualità". (Ren)