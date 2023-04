Napoli: Nappi (Lega), mettere in campo misure a sostegno di abitanti e commercianti colpiti da voragine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al di là delle eventuali responsabilità da individuare per quanto accaduto in un'area finita ancora una volta sotto i riflettori a causa del persistente dissesto idrogeologico, è necessario adesso tutelare e sostenere le famiglie che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni, e le attività commerciali che da ieri sono impossibilitate a lavorare". Lo ha dichiarato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania e coordinatore della Città Metropolitana di Napoli, in merito alla voragine apertasi nel quartiere di Secondigliano. "Per questo bisogna attivarsi con tutte le misure necessarie per la messa in sicurezza in tempi rapidi e definitiva, della zona in cui si è aperta la voragine. E soprattutto agire sia a livello comunale che regionale, con una serie di interventi efficaci di mappatura e di prevenzione per scongiurare il pericolo di altri crolli. Non è più accettabile che ogniqualvolta Napoli è interessata da condizioni meteo avverse, non solo si facciano i conti con pesanti danni strutturali ma si rischi la tragedia", ha concluso. (Ren)