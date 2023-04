Sanità: il payback pesa meno nelle regioni con più servizi privati come Lombardia e Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le regioni più virtuose, perché hanno una forte diffusione dei servizi sanitari privati, sono: Lombardia e Valle d'Aosta (7,6 milioni ciascuno) e Lazio (8,2 milioni). Stamattina imprese e operatori del settore, per questi motivi, si sono ritrovati in piazza a Roma per protestare e chiedere al governo di rivedere la normativa. Sono in corso interlocuzioni con Palazzo Chigi, ha confermato Massimo Reim, presidente della Fifo sanità di Confcommercio. Al grido di: "Stop payback, stop payback", i manifestanti si sono radunati in piazza della Repubblica. Diversi i cartelli bianchi e la cui sagoma richiamava una bara, in segno della morte delle loro aziende. "Non vi cureranno più" e "Payback sanitario, esproprio di Stato alle Pmi": i testi riportati sui manifesti. Altri hanno indossato dei cartelloni con scritte quali: "Italia, il Paese in cui le imprese falliscono grazie a una legge ingiusta e folle". (segue) (Rer)