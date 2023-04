Sanità: il payback pesa meno nelle regioni con più servizi privati come Lombardia e Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è un impatto differenziato, a seconda dei bilanci delle regioni, sulla base degli sforamenti", ha spiegato il presidente di Fifo Sanità di Confcommercio, Massimo Riem. "Le aziende, inoltre, si trovano in una situazione in cui non hanno contezza della formulazione dei prezzi: oltre all'impatto negativo del payback, c'è anche un problema di accesso al futuro per il mercato", ha aggiunto. Uno dei rischi, oltre alla perdita di posti lavoro e imprese che chiudono i battenti, è che le aziende italiane del settore per il futuro non siano più in grando di fornire i dispositivi e la sanità pubblica italiana potrebbe trovarsi sfornita o essere costretta ad accordi con fornitori dall'estero. "Le imprese, in queste condizioni, a breve non saranno in grado di rifornire gli ospedali pubblici e ci sarà un carenza di dispositivi. C'è il rischio di doversi rivolgere ad aziende concorrenti all'estero e c'è il rischio che l'Italia non possa approvigionarsi della sua produzione", ha concluso Reim. (Rer)